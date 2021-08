Herber Verlust für Dynamo Dresden

"Erst einmal sind in dieser Situation all unsere Gedanken bei Tim. Dieser Ausfall wiegt für uns sehr schwer, denn Tim ist mit seinen Qualitäten als Mensch und Führungsspieler ein sehr wichtiger Anker in unserer Mannschaft. Wir wünschen ihm jetzt vor allem eine gute und schnelle Genesung", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Unglücklich im Rasen hängen geblieben

Knipping zog sich die schwere Verletzung bei einer Rettungsaktion in der 14. Spielminute des Ostduells am Samstagabend im Ostseestadion zu, als er einen Schuss von Rostocks Streli Mamba in höchster Not abblockte. Der 28-Jährige blieb danach im Rasen hängen und überstreckte sich dabei unglücklich das Kniegelenk.

Knipping gibt sich kämpferisch