Dynamo Dresdens Vize-Kapitän Tim Knipping ist am gestrigen Mittwoch (25. August) in Köln erfolgreich am verletzten rechten Knie operiert worden. Das teilte der Zweitligist tags darauf mit. Dabei wurde dem Abwehrspieler das gerissene Kreuzband ersetzt und zudem das verletzte Innenband sowie der Meniskus versorgt.