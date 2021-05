Dynamo Dresden ist nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga im siebten Fußballhimmel. Wie eng aber Freud und Leid beisammen liegen, erlebt in diesen Tagen Tim Knipping. Der 28-jährige Innenverteidiger hat seinen Stiefvater - starb an den Folgen einer Corona-Erkrankung - verloren und deshalb auch das letzte Saisonspiel am Wochenende gegen Wehen Wiesbaden verpasst.

"Familie bedeutet für mich alles"

"Die jetzige Situation ist einfach nur brutal", sagt Knipping in einem sehr emotionalen Interview auf der Homepage der SG Dynamo Dresden. Seine Mutter habe ihm die traurige Nachricht am Freitag (21.05.2021) vor dem letzten Drittliga-Spiel gegen Wehen Wiesbaden übermittelt. Knipping reiste danach sofort aus dem Teamhotel ab. "Er hatte einen unglaublich großen Stellenwert in meinem Leben. Familie bedeutet für mich alles, denn sie ist zusammen mit meinen Freunden mein Leben. Deshalb bin ich immer sehr emotional, wenn irgendetwas in der Familie ist", so Knipping.

"Aufstieg war ein großer Wunsch von ihm"

Nach dem Sieg gegen Viktoria Köln brach Tim Knipping in Tränen aus und wurde von Athletiktrainer Matthias Grahe getröstet. Bildrechte: IMAGO / Hentschel Als Dynamo mit dem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln dem Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen war, war Knipping auf dem Rasen in Tränen ausgebrochen. "Dass wir aufsteigen, war ein großer Wunsch von ihm. Deshalb war der Sieg gegen Viktoria so emotional für mich. Mir tut es sehr weh, dass er das jetzt nicht mehr miterleben kann, auch wie die Jungs am Samstag die Meisterschaft klargemacht haben."

Knipping dankbar für das tolle Team

Trost, Kraft und Mut für die kommende schwierige Zeit findet er in der Mannschaft. "Der Zusammenhalt ist schon einzigartig bei uns. Das habe ich in meiner bisherigen Karriere noch nie so erlebt. Das Team ist zu meiner zweiten Familie geworden. Sie unterstützen mich enorm und ich bin sehr dankbar, dass ich so eine tolle Mannschaft habe", schwärmt Knipping, der die dreiwöchige Sommerpause bei seiner Mutter verbringt. "Ich werde ihr nicht von der Seite weichen, für sie da sein und hoffe, dass wir die Zeit gemeinsam irgendwie durchstehen."

Knipping sofort Stammspieler