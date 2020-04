"Wir können uns abschminken, dass die Saison irgendwie normal zuende geht!", sagt Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski. Im "SpiO"-Talk am Donnerstagmorgen sprach Karen Storelli mit dem Coach des abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten.

Der 50-Jährige denkt nicht, dass es ein "vollkommen gerechtes Szenario" geben werde. Irgendetwas werde immer sein. Beginnend mit den Geisterspielen: "Das ist erst einmal für jeden ein Nachteil, aber wir haben besonders frenetische Fans." 30.000 passen ins Harbig-Stadion, die fehlen den Sachsen: "Es wird nicht anders gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Auflagen so gelockert werden, dass 30.000 Mann ins Stadion kommen können. Das sind dann die Dinge, die man akzeptieren muss." Und das nicht nur in dieser Spielzeit: "Ich befürchte, dass es auch noch in die kommende Saison hinein reichen wird." Kauczinski und Dynamo sind nun von den politischen Vorgaben abhängig. Hier begrüßt Kauczinski Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (Archivbild). Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Geflasht von dem Aue-Sieg

Die Zwangspause, fünf Tage nach dem so wichtigen 2:1 im Derby gegen Erzgebirge Aue inklusive eines Traumtores von Patrick Schmidt war erst einmal Feierabend, passte dem Dynamo-Coach nicht: "Man war geflasht von dem Spiel, hatte ein gutes Gefühl, ich hätte nach Aue gerne weiter gespielt." Zumal es der zweite Sieg in Folge war: "Wir haben zwei gute Spiele gemacht, aber auch das müssen wir so hinnehmen." Patrick Schmidt und Dynamo konnte Aue nach Rückstand noch bezwingen. Bildrechte: imago images/Matthias Rietschel

Am Mittwoch ging es in zwei Zwölfer-Gruppen, unter strengen Auflagen, eine am Vormittag und eine am Nachmittag, immerhin wieder mit leichtem Training los: "Das war wunderbar, das Wetter war auch perfekt im Stadion, es war schön, die Jungs wieder zu sehen." Zumal die sich offenbar nicht hängen gelassen hatten: "Die Jungs haben sich vorbildlich verhalten, ihre Hausaufgaben gemacht", lobt Kauczinki den Fitnesszustand seiner Mannschaft.

Wunsch nach Einheitlichkeit