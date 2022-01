Die geplanten Neuverpflichtungen - Sportgeschäftsführer Ralf Becker hatte zuletzt zwei Transfers für die Offensive angekündigt - suchte man am Sonntagabend noch vergeblich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Dynamo schnell handelt, um die potenziellen Zugänge zu integrieren. Eine Personalie verkündete der Verein jedoch. Der Uruguayer José Portela wird ab sofort die Bereiche Leistungsdiagnostik, Athletik- und Reha-Training als Leiter Sportwissenschaften verantworten. Interne Analysen hätten ergeben, dass man in diesen Bereichen "noch verzahnter handeln und sich weiterentwickeln müsse", sagte Becker.

Die Dresdner starten am 14. Januar ins neue Punktspiel-Jahr gegen den Hamburger SV. Im Hinspiel erkämpfte sich Dynamo gegen die Norddeutschen ein beachtliches 1:1. Eine Woche zuvor steht der Test gegen Erzgebirge Aue in der Wiederauflage des Sachsen-Derbys an. "Sport im Osten" überträgt die Partie am 8. Januar ab 14 Uhr im Livestream.