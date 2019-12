"Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Cristian und ich standen während der gesamten Zusammenarbeit immer in einem engen und vertrauensvollen Austausch. Wir haben die Zusammenarbeit heute einvernehmlich beendet, weil wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen sind, dass die Mannschaft dringend einen neuen Impuls braucht, um den Klassenerhalt noch zu erreichen", wird Minge in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der 39 Jahre alte Fiel war von 2010 bis 2015 Profi-Kicker bei Dynamo und arbeitete im Anschluss als Jugendtrainer beim Traditionsklub. Nach einer Phase als Interimstrainer wurde er nach der Beurlaubung von Maik Walpurgis im Februar 2019 Cheftrainer. "Ich wünsche der Mannschaft, den Fans und dem gesamten Verein von Herzen, dass der Klassenhalt in dieser Saison erreicht wird", sagte Fiel. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Der Verein will zunächst eine Interimslösung präsentieren.

Das Aus für Fiel hatte sich bereits am Samstag nach der 1:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel angedeutet. Vor der Partie hatte er noch um Geduld gebeten und zugleich auf die sportliche Wende gehofft: "Irgendwann muss der Punkt kommen, wo wir uns für das belohnen, was wir versuchen und auf den Platz bringen. Ich gehe davon aus, dass das am Samstag sein wird." Entsprechend ernüchternd fiel die Analyse nach der neunten Saisonpleite auf der Pressekonferenz aus.