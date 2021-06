Dynamo Dresden und Vasil Kusej gehen getrennte Wege. Wie die SGD am Samstag (18. Juni) via Twitter mitteilte, spielt der 21-Jährige in den Planungen keine Rolle mehr und wurde vom Training freigestellt. Der tschechische Stürmer war zuletzt an FK Usti nad Labem in seiner Heimat verliehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Dieser soll nun aufgelöst werden.