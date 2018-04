Die Situation ist ernst, doch der Verein ist bemüht, Panik gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dennoch: Die Fans, die oft ein feines Gespür dafür haben, wie es um ihren Verein steht, quittierten die hängenden Köpfe ihrer Spieler nach dem jüngsten 0:4-Desaster gegen Holstein Kiel mehrheitlich mit Pfiffen.

Warum schafft es Dynamo nicht, die Ergebnisse aus der Vorsaison zu wiederholen? Der Verein glaubt offenbar nicht, dass es allein am Trainer liegt. Zumindest halten die Verantwortlichen nach einer gemeinsamen Sitzung am Sonntag an Uwe Neuhaus fest. Der 58-Jährige, der seit 2015 in Diensten der SGD steht, soll auch in der womöglich schwersten Phase der gemeinsamen Zeit an der Seitenlinie die Richtung vorgeben. Uwe Neuhaus soll bis zum Ende der Saison Dynamo-Trainer bleiben. (Archiv) Bildrechte: imago/foto2press

Gerüchte, aber keine Kurzschlussreaktion

Auch wenn nach Angaben der "Sächsischen Zeitung" die Trainernamen Matthias Maucksch und Heiko Scholz im Vereinsumfeld kursieren sollen, gab es keine Kurzschlussreaktion bei der SGD. Panikmache soll offenbar vermieden werden. Erst recht vor dem so bedeutungsvollen Auswärtsspiel am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dort, so viel steht fest, muss ein Sieg her, nachdem die Dresdner durch eine Serie von vier Spielen ohne Sieg auf den 15. Platz abgerutscht sind - punktgleich mit dem FC St. Pauli, der den Abstiegsrelegationsplatz inne hat.

"Natürlich müssen wir jetzt einen Weg finden, das Team bis zum nächsten Spiel in Kaiserslautern wieder in die Spur zu kriegen", sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born der "Bild"-Zeitung. Schon in der Hinrunde hatte es sich ausgezahlt, am Trainer festzuhalten: Fünf Spiele war Dresden sieglos geblieben und dadurch auf den Abstiegsrelegationsplatz gerutscht. Neuhaus stand aber auch damals nicht zur Disposition. Lohn dafür waren drei Siege in Serie. SGD-Geschäftsführer Michael Born. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Beim Restprogramm wird nicht gemauert

Gelingt das erneut? Für die kommenden Aufgaben hält Neuhaus jedenfalls an seiner taktischen Marschroute, die den Verein in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, fest: "Ich glaube, dass es wenig nützt, wenn man sich hinten einigelt und versucht, die Null zu halten. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft das nicht will - und auch nicht kann", sagte er der "Sächsischen Zeitung".