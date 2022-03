Schmidt war vor einem Jahr als Feuerwehrmann zu Dynamo Dresden gekommen, als der Aufstieg in die 2. Bundesliga in Gefahr geraten war. Mit einer Siegserie löste der Coach mit den Schwarz-Gelben doch noch das Ticket für die 2. Liga. Nach sieben sieglosen Spielen in der Rückrunde zog der Verein schließlich die Reißleine und trennte sich von Schmidt. "Ich blicke positiv auf die Zeit zurück, wir sind zusammen aufgestiegen und haben einen guten Erfolg gehabt."