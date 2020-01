Ordentlich gespielt und am Ende dennoch verloren: Zweitligist SG Dynamo Dresden musste sich im letzten Testspiel vor dem Punktspielstart 2020 beim VfB Stuttgart mit 1:3 geschlagen geben. Dabei gingen die Sachsen bereits nach sechs Minuten in Führung. Patrick Ebert traf nach Vorarbeit von Winter-Neuzugang Patrick Schmidt. Danach blieb Dynamo das bessere Team, einige Möglichkeiten blieben aber ungenutzt. Nach dem Wechsel erhöhte der VfB Stuttgart die Schlagzahl. Mario Gomez gelang in der 65. Minute der Ausgleich. Hamadi Al Ghaddioui (80./Foulelfmeter ) und Lilian Egloff (90.) drehten die Partie. Direkt vor dem dritten Gegentor hatte Dynamo gleich mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Am kommenden Mittwoch steht für die Dresdner das erste Pflichtspiel gegen den Karlsruher SC an.