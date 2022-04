Nächster Rückschlag für Dynamo Dresden im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Sebastian Mai, der beim 0:0 gegen Kiel am vergangenen Wochenende erstmals wieder in der Startelf stand, fällt für das kommende Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Freitag (18:30 Uhr im Liveticker und Audio-Livestream bei sport-im-osten-de und in der "SpiO"-App) aus. Das teilte Dresdens Trainer Guerino Capretti im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch (20.04.2022) mit.