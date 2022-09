Königsdörffer war erst Ende Juni nach drei Jahren bei Dynamo Dresden für eine kolportierte Ablösesumme von 1,2 Millionen Euro vom Zweitliga-Absteiger zum HSV gewechselt. Bis zu einer Roten Karte gegen Darmstadt stand der vorherige DFB-U21-Nationalspieler an den ersten fünf Zweitliga-Partien in der Startelf der Hamburger und erzielte zwei Tore.



Der gebürtige Berliner – Sohn einer Deutschen und eines Ghanaers – war 2019 als 17-Jähriger aus dem Nachwuchs von Hertha BSC in Dynamo Dresdens U19 gewechselt. Mit 17 Toren und acht Vorlagen in gerade 19 A-Jugend-Bundesliga- und DFB-Pokalpartien für die Schwarz-Gelben spielte er sich in den Fokus des damaligen Dynamo-Cheftrainers Markus Kauczinski. Ende Dezember 2019 gab Königsdörffer beim 0:2 in Nürnberg sein Zweitliga-Debüt. In der anschließenden Drittliga-Saison etablierte sich der flinke Außenbahnspieler als Stammkraft. Nach dem neuerlichen Zweitliga-Abstieg vor wenigen Monaten konnten ihn die Dresdner, für die Königsdörffer 76 Profi-Einsätze (13 Tore, neun Vorlagen) absolvierte, nicht mehr halten.