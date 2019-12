Markus Kauczinski ist neuer Cheftrainer von Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden. Der 49-Jährige erhält einen Vertrag bis Saisonende 2021. Der bisherige Interimstrainer Heiko Scholz rückt - wie bereits vergangene Woche angekündigt - auf den Co-Trainer-Posten. Das teilten die Schwarz-Gelben am Dienstagvormittag mit.



Kauczinski habe "sofort seine Bereitschaft signalisiert, uns als erfahrener Trainer in dieser herausfordernden Situation zu helfen. Er kennt die 2. Bundesliga, steckt absolut im Thema und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen etwas bewegen kann", wird Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.