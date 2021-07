Dynamo Dresden ist wenige Tage vor dem Saisonauftakt in die 2. Bundesliga ein Transfercoup gelungen. Wie der Verein am Mittwoch (21. Juli) mitteilte, wurde Julius Kade von Union Berlin fest verpflichtet. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen ligaunabhängigen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Kade spielte bereits in der vergangenen Saison für Dynamo und war mit 30 Einsätzen (drei Treffer und zwei Vorlagen) fester Bestandteil der Aufstiegsmannschaft. Im Sommer zog Union Berlin aber eine vertraglich fixierte Rückkaufoption und holte den Mittelfeldspieler für kolportierte 500.000 Euro nach Köpenick zurück.

Nun also die Kehrtwende, die vor allem bei den Verantwortlichen der SGD Freude hervorruft. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im Interesse aller am Transfer beteiligten Parteien nun eine optimale Lösung gefunden haben. Es war sowohl unser als auch 'Jules' (Julius Kade, Anm. d. Red.) ausdrücklicher Wunsch, dass er auch in den kommenden Jahren bei Dynamo spielt", erklärte Ralf Becker. Dresdens Sportchef hatte erst vor wenigen Tagen im Rahmen eines Testspiels gegen die "Eisernen" keinen Hehl daraus gemacht, den gebürtigen Berliner zukünftig gerne dauerhaft im Dress der Dresdner spielen zu sehen.