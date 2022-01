Löwe war im Sommer 2019 aus England von Huddersfield Town nach Dresden gewechselt und absolvierte seitdem 54 Pflichtspiele für Dynamo, in denen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen. In der aktuellen Zweitliga-Saison stand er in 16 von 21 möglichen Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Rasen. "Chris Löwe hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Dresden viele Höhen und Tiefen miterlebt und ist daher auch aufgrund seiner Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Zudem identifiziert er sich vollends mit unserem Weg", betonte Becker.