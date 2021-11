Nach seinem Wechsel im Sommer 2020 von Arminia Bielefeld nach Dresden absolvierte Weihrauch 16 Drittliga-Partien für die SGD, in denen ihm drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. Anschließend zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu und musste lange pausieren . Erst am vergangenen Wochenende stand der offensive Mittelfeldspieler beim 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf erstmals wieder im Kader.

Ende Dezember 2019 verletzte sich Weihrauch am Sprunggelenk und musste operiert werden. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Weihrauch selbst freut sich über das "frühzeitige Zeichen", dass der Verein mit der Vertragsverlängerung gesetzt hat. "Ich habe in den vergangenen Monaten hart gearbeitet und bin sehr glücklich, wieder täglich auf dem Platz stehen zu können. Darüber hinaus werde ich alles geben, damit wir auch in der Saison 2022/2023 in der 2. Bundesliga spielen", sagte der gebürtige Bayer.