Beim Auswärtsauftritt von Dynamo Dresden beim FC St. Pauli war es am Freitagabend heftigen Ausschreitungen gekommen. Am Mittwoch (19. Februar) veröffentlichte die SGD nun eine ausführliche Stellungnahme zu den Ereignissen. "Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt und distanzieren uns ganz klar von den Personen, die unmittelbar nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli Menschen mit massiver körperlicher Gewalt angegriffen haben", erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born darin.



Sobald die Täter identifiziert sein sollten, will Dynamo bei St. Pauli auf die Aussprache von Stadionverboten hinwirken und die Strafen in der neu gegründeten "Kommission Strafumlegung" hart behandeln. "Wir wünschen allen Verletzten und Betroffenen auch auf diesem Wege nochmals von Herzen gute Besserung", betont Born.