"Ich musste nach der verletzungsbedingten Auswechslung in Darmstadt das Schlimmste befürchten, habe aber bis zuletzt gehofft, Glück im Unglück zu haben. Die Diagnose ist für mich sehr, sehr bitter und eine große Enttäuschung, die ich erst einmal verdauen muss", erklärte Vlachodimos in einer Vereinsmitteilung.



Der Offensivspieler zog sich die Verletzung in der Anfangsphase bei einem Zweikampf mit Darmstadts Lasse Sobiech zu. Dabei blieb Vlachodimos im Rasen hängen und musste anschließend nach kurzer Behandlung ausgewechselt werden. Aller Voraussicht wird sich der Deutsch-Grieche in der kommenden Woche in Augsburg einem operativen Eingriff unterziehen.