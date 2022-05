Am Dienstagabend (20:30 Uhr im Liveticker und Audiostream in der "SpiO"-App) geht es für die SG Dynamo Dresden ums sportliche Überleben in der 2. Bundesliga. Im Relegations-Rückspiel empfangen die Sachsen den 1. FC Kaiserslautern. Nach dem 0:0 im Hinspiel stehen die Chancen für Dynamo nicht schlecht, glaubt auch Ex-Spieler Robert Koch.