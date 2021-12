"Der Rahmenterminkalender sieht diesmal eine sehr kurze Winterpause vor. Wir werden die verfügbare Zeit daher effektiv nutzen, um uns bestmöglich auf die verbleibenden 16 Spiele vorzubereiten", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung. Neben den Trainingseinheiten sind zudem zwei Testspiele vorgesehen. Am 5. Januar (17:00 Uhr) trifft Dynamo auf den sächsischen Sechstligisten SC Freital. Am 8. Januar (14:00 Uhr) kommt Liga-Konkurrent Erzgebirge Aue nach Dresden. Dieses Spiel überträgt der MDR live im Videostream.