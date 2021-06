"Wir waren kalt erwischt und waren irritiert von diesen Aussagen", erklärte Dynamo Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend am Donnerstagabend. Noch am Morgen gab es einen Termin im Stadion mit dem Oberbürgermeister, bei dem gesagt wurde, dass man bei der Aufarbeitung des Themas miteinander und nicht übereinander reden wolle.

Wehlend zeigte in dem Pressegespräch noch einmal die verschiedenen Gespräche und Treffen auf, die der Verein umgehend nach den Vorfällen geführt hat. "Dynamo Dresden spielt eine aktive Rolle in dem Prozess, deswegen kann ich nicht nachvollziehen, warum wir keinen Schulterschluss machen würden", erklärte Wehlend zum ersten Vorwurf . Dennoch gebe es auch bestimmte Interessenslagen zu beachten.

Ein weiterer Kritikpunkt etwa war, dass Dynamo den Vorschlag, am Stadion ein Plakat der Öffentlichkeitsfahndung anzubringen, nicht angenommen habe. Darüber könne der Verein aber gar nicht entscheiden, sagte Wehlend: "Dynamo ist nicht Eigentümer des Stadions. Aber Anfragen diesbezüglich hat es weder bei der Stadion-Betreibergesellschaft noch beim Lizenznehmer des Fan-Shops gegeben. Hätten die uns darüber informiert, hätten wir uns nicht entzogen, sondern das Vorhaben unterstützt." Zudem habe die SGD die Behörden bereits wenige Tage nach den Vorfällen unterstützt und Aufrufe gestartet, dass die Fans ihre Erfahrungen des Tages teilen. "Ich finde es schade, dass dem Verein vorgeworfen wird, er würde sich verweigern", so Wehlend weiter.

Daher sei man bei Dynamo auch so irritiert über das Vorgehen: "Was dort im Raum steht, stimmt einfach nicht", bekräftigte Wehlend. Er betonte auch noch einmal, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und den Behörden gut klappe und es bei der Aufarbeitung keine zwei Meinungen gebe.

Wehlend räumte zugleich ein, dass der Verein in den letzten Wochen nicht so aktiv gewesen sei, was auch mit den Geschehnissen rund um die abgebrochene Mitgliederversammlung am 12. Juni zusammenhänge. Diese Kommunikation sei aber "keine Einbahnstraße".