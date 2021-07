Am 16. Mai hatte es in Dresden schwere Ausschreitungen gegeben. Das letzte Heimspiel von Drittligist Dynamo Dresden gegen Türkgücü München fand ohne Publikum statt. In Stadionnähe versammelten sich aber Tausende Menschen, um den Aufstieg von Dresden zu feiern. Noch während des Spiels hatten mehr als 500 gewaltbereite Fans Polizisten massiv mit Pyrotechnik angegriffen, zudem flogen Flaschen und Steine auf Beamte. Es gab zahlreiche Verletzte, auch unter den Einsatzkräften.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei in Dresden und Umgebung Hausdurchsuchungen durchgeführt und mehrere Tatverdächtige festgenommen. Die Razzia, an der rund 800 Polizisten beteiligt waren, war wahrscheinlich die größte, die es im Zusammenhang mit Fußball je in Sachsen gegeben hat. Zuvor wurde bereits einem ersten Randalierer in einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Dresden der Prozess gemacht.