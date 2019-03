Fußball | 2. Bundesliga Dynamo will gegen Bochum wieder mutiger auftreten

Hauptinhalt

24. Spieltag

Erst am Donnerstag wurde Cristian Fiel als neuer Trainer der SG Dynamo Dresden vorgestellt, am Sonntag (13:30 Uhr im Liveticker) steht der 38-Jährige gegen den VfL Bochum bereits an der Seitenlinie. Dynamo will dann auch wieder mutigen Fußball spielen.