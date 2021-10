Zweitligist SG Dynamo Dresden setzt auch in dieser Saison ein deutliches Zeichen gegen Rassismus. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag (17.10.2021) werden die Schwarz-Gelben im Sondertrikot mit dem Slogan "Love Dynamo – hate Racism" auflaufen. "Menschen aller Schichten, Hautfarben und Kulturen kommen in den Farben der SG Dynamo Dresden zusammen. Die Sportgemeinschaft steht für ein weltoffenes und friedliches Miteinander", wird Präsident Holger Scholze in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.