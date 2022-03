Fahrstuhl-Mannschaft, nein Danke! Die Sportgemeinschaft aus Dresden will sich fest in der 2. Bundesliga etablieren. Nach der Hinrunde schien in puncto Klassenerhalt alles in petto: 22 Zähler bedeuteten Rang elf. Was sollte da noch schief gehen? Leider viel. In der Rückrunde kamen bisher nur magere sechs Punkte dazu. 2022 hat Dynamo überhaupt noch nicht gewonnen. Die Folge: Der Absturz auf den Relegationsplatz. Jetzt bleiben noch sieben Spieltage Zeit, um mindestens eine Mannschaft zu überholen, um die Relegation zu vermeiden.