Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge hat das wirtschaftliche Verhalten von einigen Konkurrenten kritisiert. Durch die Coronavirus-Pandemie sind 13 Klubs der beiden Bundesligen teilweise in arge finanzielle Nöte geraten. "Vielleicht ist meine Herangehensweise etwas zu extrem in die andere Richtung gewesen, aber auf Gedeih und Verderb Fernsehgelder an die Bank zu verpfänden oder zu verbrauchen, dafür habe ich kein Verständnis", sagte Minge der Deutschen Presse-Agentur. Der 59-Jährige war in der Vergangenheit wiederholt dafür kritisiert worden, zu sparsam zu sein.