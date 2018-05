Am Rande des Zweitliga-Sachsenderbys zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden (0:0) ist es am Sonntag (06.05.2018) zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen im Gästebereich gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf MDR-Anfrage bestätigte, sind Sanitäranlagen im Bereich der Dynamo-Fans beschädigt worden.

"Der gastgebende Verein hat bereits Anzeige gestellt. Wir haben die Ermittlungen aufgenommen", sagte Polizeisprecher Andrzej Rydzik am Montagmorgen. Laut Rydzik sind Sanitäranlagen beschädigt und Papierkörbe in Brand gesetzt worden. Peter Höhne, Pressesprecher von Erzgebirge Aue, sprach von Schäden in fünfstelliger Höhe. "Der Toilettenbereich ist komplett zerstört und muss vollständig erneuert werden", erklärte Höhne am Montag dem MDR.



Bei Twitter sind Videos und Bilder zu finden, auf denen das Ausmaß der Zerstörungen deutlich wird: So wurden auf den Gästetoiletten Waschbecken, Toiletten und Türen zerstört. Zudem sind heruntergerissene Rohre der Entlüftungsanlage und umgeworfene Mülltonnen zu sehen.