SGD-Cheftrainer Cristian Fiel hatte es bereits unter der Woche geahnt – der VfL werde unter Neu-Trainer Thomas Reis aggressiv zu Werke gehen. Das taten die Hausherren auch und versuchten, Dresden von Beginn an weit in deren Hälfte zu pressen.



Aber Dynamo hielt energisch dagegen und hatte in der Summe sogar die zwingenderen Torchancen. Wirklich eng wurde es für die Schwarz-Gelben zunächst lediglich bei Milos Pantovic‘ abgefälschtem Flachschuss (13.). Auf der anderen Seite hatte Alexander Jeremejeff früh VfL-Schlussmann Manuel Riemann aus spitzem Winkel geprüft (4.). Baris Atiks Flatterball aus der Drehung ließ Riemann dann mit Mühe nach vorn klatschen – kein Gästeangreifer stand für den Abstauber bereit (33.).