SGD-Verteidiger Marco Hartmann kann für die Anschuldigung kein Verständnis aufbringen. Zwar wurde "innerhalb des Teams kontrovers diskutiert. Aber es gab keinen einzigen Spieler, der gesagt hat: Ich streike, ich mache das nicht mehr mit", sagte der 32-Jährige gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (14. Mai): "Wir wollen weitermachen, wir wollen sportlich in der Liga bleiben."

Die Tatsache, dass die Dresdner als Tabellenletzter der 2. Bundesliga einen Abbruch bewusst in Kauf nehmen würden, wies er ebenfalls entschieden zurück. "Eine derartige Betrachtung schockiert mich. So etwas zu denken, ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin Sportler. Ich steige lieber mit erhobenem Haupte ab, als mit irgendeiner Aktion einen Abbruch zu forcieren."

Gleichzeitig kritisierte der ehemalige Kapitän der Landeshauptstädter die Rolle der DFL. So seien die Spieler bei der Entscheidungsfindung für eine Fortsetzung der Saison nicht mit einbezogen worden. "Womöglich hätte es sonst viele Fragen gegeben. Das Hygiene-Konzept an sich versprüht einen Hauch von Sicherheit", so Hartmann: ""Und trotzdem sind wir Spieler mit unseren Ängsten und Fragen allein gelassen worden."