Ein Profi-Fußballer aus dem aktuellen Zweitliga-Kader der SG Dynamo Dresden ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gaben die Sachsen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach sei der betroffene Spieler, der in der Mitteilung nicht namentlich genannt wurde, gegenwärtig symptomfrei und befinde sich bereits seit Sonntag in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Dort werde er von Dynamos Mannschaftsärzten medizinisch betreut. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge erklärte: "Wir haben uns seit Wiederaufnahme des Kleingruppentrainings mit enormem Aufwand an das vorgegebene Hygienekonzept gehalten. Aber es kann trotzdem niemanden wirklichen überraschen, dass es auch im Profi-Fußball Menschen gibt, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben."