Dynamo Dresden hat Angreifer Aias Aosman vor dem Abstiegsduell am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin aus dem Kader geworfen. In einer Mitteilung begründete der Verein die Maßnahme mit am Mittwoch mit disziplinarischen Gründen.

Walter: "Können keine Ablenkungen zulassen"

"Das vor uns liegende Spiel hat für den Verein eine sehr hohe Bedeutung, wir bereiten uns hochkonzentriert darauf vor. Es geht darum, gegen Berlin noch einmal alles abzurufen, was in uns steckt. Ablenkungen können wir in dieser Phase nicht zulassen", wird Interims-Sportgeschäftsführer Kristian Walter in der Mitteilung zitiert. Walter und Trainer Uwe Neuhaus hätten die Entscheidung am Mittwoch der Mannschaft mitgeteilt.

Keine Hintergründe benannt