Der 1:0-Heimsieg von Dynamo Dresden am vergangenen Freitag gegen den SV Wehen-Wiesbaden wird möglicherweise ein Fall für das Sportgericht. Der Aufsteiger kündigte am Montag an, gegen die Wertung der Partie Protest beim Deutschen Fußball-Bund einzulegen. Dies bestätigte ein Sprecher des Vereins und kündigte für den Nachmittag eine Pressemitteilung an. Der SVWW hat noch Zeit, seinen Einspruch detailliert auszuführen. Das zuständige DFB-Sportgericht werde dann zu gegebener Zeit über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden, teilte der Verband mit.