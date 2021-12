Zuletzt und erst recht nach dem 1:0-Sieg im Derby gegen Erzgebirge Aue herrschte bei den Schwarz-Gelben Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nicht bei allen. Es gibt auch Verlierer der Hinrunde. Philipp Hosiner ist einer von ihnen. Der 32-Jährige hatte mit zehn Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg, konnte sich in der 2. Bundesliga aber nicht durchsetzen und brachte es nur auf acht (meist) Kurzeinsätze.

In den letzten vier Spielen schaffte es der Mittelfeldspieler nicht einmal in den Kader. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll Dynamo die Trennung planen. Dem Blatt zufolge könnte Hosiner - Vertrag bis Juni 2022 - schon im Janúar gehen. Interessenten dürfte es aus der 3. Liga einige Geben. Spekuliert wird über einen Wechsel zum TSV 1860 München, dort kennt sich der gebürtige Österreicher aus. in der Saison 2011/12 erzielte Hosiner in 31 Spielen zwölf Tore für den TSV 1860 II in der Regionalliga Süd. Jetzt könnte er Nachfolger von Sascha Mölders werden.