Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden tut personell alles, um den Klassenerhalt noch zu erreichen. Sportgeschäftsführer Ralf Minge kündigte nun am Rande des Trainingslagers in Andalusien (Spanien) an, dass er auch noch einen fünften Neuen holen will.

Leistner-Rückkehr wohl vom Tisch

Noch drückt in der Defensive der Schuh. Eine ins Gespräch gebrachte Rückkholaktion von Verteidiger Toni Leistner dürfte allerdings nicht zustande kommen. Der 29-jährige gebürtige Dresdner kickt beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2021. In der "Sächsischen Zeitung" sagte Minge: "Wenn ich mir das wünschen könnte, wäre Toni Leistner immer ein Thema, gerade auch mit seiner Dresdner Vergangenheit. Aber ich glaube, die Gesamtkonstellation wird es im Moment nicht hergeben, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen." Leistner absolvierte in dieser Saison 22 Partien und hat laut "Transfermarkt" einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Toni Leistner (li.) war 2013 von Dynamo zu Union Berlin gewechselt. Bildrechte: IMAGO

Wichtig war Minge bei den Neuen, dass sie sich sofort zu Dynamo bekennen "Wenn ein Spieler sagt, er braucht noch eine Woche, um zu überlegen, ist er nicht der Richtige. Patrick Schmidt und Marco Terrazino waren Überzeugungstäter, sie haben im Schweinsgalopp gesagt, dass sie herkommen und das mit uns schaffen wollen." Bildrechte: imago images / Steffen Kuttner

Entscheidung über Minge-Zukunft im Februar

Minges eigene Zukunft, sein Vertrag läuft aus, soll im Februar final mit dem Aufsichtsrat besprochen werden. Bereits im Dezember habe es erste Gespräche mit dem AR-Chef und dessen Stellvertreter gegeben. Minge über den Inhalt: "Was ist gut - nicht für einzelne Personen, sondern den Verein? Es gibt in dieser Situation überhaupt keine Tabus." Es dürfe "auf beiden Seiten keine Zweifel geben. Sonst wäre es eine schlechte Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und das gilt es jetzt abzuklopfen".

Trainer Kauczinski bestimmt nach Stuttgart-Test neuen Kapitän

Ebenfalls beim Abklopfen des künftigen Kapitäns seiCheftrainer Markus Kauczinski. Nach dem letzten Test am Freitag gegen Zweitliga-Konkurrent VfB Stuttgart will Kauczinski die Binde vergeben: "Er sollte ein Vorbild sein an Leistung und Einstellung, eine gewisse Erfahrung mitbringen, Ausstrahlung haben. Er muss vorangehen, wenn es schwierig wird." Bei den Tests in Spanien trugen Innenverteidiger Florian Ballas und Mittelfeldspieler Patrick Ebert die Binde am längsten. Bislang teilten sich die Kapitänsaufgabe Marco Hartmann, Niklas Kreuzer, Jannik Müller und Torwart Patrick Wiegers. Marco Hartmann als Spielführer von Dynamo Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner