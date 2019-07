Einen Schwerpunkt setzte Fiel im konditionellen Bereich: "Meine Überzeugung ist, dass es dadurch leichter wird in der Saison", begründete der 39-Jährige die bei den Spielern eher unbeliebten intensiven Laufeinheiten. "Es werden Momente in der Saison kommen, wo Du drei Sprints hintereinander gemacht hast und noch den vierten machen musst. Das haben wir in der vergangenen Saison nicht gut gemacht. Da hatten wir zu oft im Kopf, das wird schon ein anderer für mich machen. Und das will ich nicht. Das habe noch den Jungs auch klar gesagt. Wenn Du fit bist, ist der Kopf in engen Situationen auch klarer."