Veilchen-Mittelfeldspieler Ognjen Gnjatic zog sich im Nachholspiel beim Karlsruher SC eine Fraktur im Bereich des rechten Ellenbogengelenks zu. Das ergab die Untersuchung am Helios Klinikum Aue, heißt es in einer Erklärung des Zweitligisten.Wegen der Verletzung musste der 29-Jährige gestern Abend bereits nach acht Spielminuten ausgewechselt werden. Gnjatic war im letzten Sommer zu den Veilchen gewechselt und bestritt in der laufenden Saison 23 Zweitliga-Spiele für den Verein.