Erzgebirge Aue hat die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. In Bielefeld unterlagen die "Veilchen" mit 1:3. Ohne fünf Defensivkräfte präsentierte sich Aue auf der Alm insgesamt zu harmlos mit wenig Ideen. Bielfeld indes hatte die Partie weitestgehend im Griff und schnürte Aue teilweise ein. Großchancen ließen die Gäste kaum zu, dafür aber zahlreiche Standards. Einen davon nutzte Bielfelds Joakim Nilsson per Kopf zur Führung, als er nach einer Ecke am höchsten stieg (22.). Bis auf einen Distanzschuss von Dimitri Nazarov (28./gehalten) und Pascal Testroets Versuch aus zwölf Metern (36./gehalten) kam von Aue nichts.