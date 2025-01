Insgesamt ist die Gefährlichkeit des FCM bei Kopfbällen im Vergleich zu den Vorjahren schon deutlich besser geworden - auch vor der Verpflichtung von Ahl Holmström. Wurde in der Saison 2022/23 lediglich eins der 48 Tore per Kopf erzielt (2,1 Prozent) waren es in der darauffolgenden Spielzeit immerhin vier von 46 (8,7 Prozent). Aktuell stehen die Blau-Weißen nach der Hälfte der absolvierten Spieltage ebenfalls bei vier Treffern per Kopf - die Quote liegt bei 13,3 Prozent.