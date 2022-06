In einer ereignisarmen ersten Halbzeit war die Verletzung von Jason Ceka in der 20. Minute lange der einzige Aufreger. Erst in der 40. Minute brach der für Ceka eingewechselte Stürmer Tatsuya Ito den Bann und erzielte das 1:0 für den FCM. Nur zwei Minuten später legte ein Neuzugang nach: Der Brasilianer Leonardo Scienza erhöhte auf 2:0.

Efadli eröffnete die zweite Hälfte in der 54. Minute mit der ersten guten Chance, scheiterte aber knapp. In der Folge erspielten sich die Magdeburger einige gute Gelegenheiten, die jedoch kein weiteres Tor nach sich zogen. 20 Minuten vor Schluss hätte Scienza per Distanzschuss fast seinen zweiten Treffer erzielt. Am Ende gewann der FCM vor ungefähr 100 Zuschauern in Langlingen ungefährdet mit 2:0.