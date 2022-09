Dem 1. FC Magdeburg weht in der 2. Bundesliga ein scharfer Wind entgegen. Nach sechs Punktspielen hängen die Elbestädter mit vier Punkten im Keller, und am Sonnabend (3. September) geht die Reise zum Spitzenreiter SC Paderborn. Neues Personal ist bei den Magdeburgern auch nicht in Sicht, der Transfermarkt hat seit Donnerstag (1. September) geschlossen. Wir sprachen mit FCM-Sportdirektor Otmar Schork über die Schwierigkeiten, passende Spieler an die Elbe zu lotsen.