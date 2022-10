Heidenheim ist in dieser Saison so gut wie noch nie in der 2. Bundesliga. Nach 13 Spielen hat die Elf von Frank Schmidt 23 Punkte auf dem Konto und ist als Vierter nur zwei Zähler vom Aufstiegsrelegationsplatz entfernt. Nur eins der letzten zehn Punktspiele ging verloren, allerdings hat Heidenheim eine Auswärtsschwäche. Der letzte Sieg in der Fremde liegt lange zurück (12. August/3:0 in Nürnberg).