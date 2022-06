Laut den zugänglichen Quellen sei keine Beteiligung Krügels an Kriegsverbrechen nachweisbar, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung. Demnach war Krügel zwar Teil der Waffen-SS, aber kein NSDAP-Mitglied. Über seine militärische Verwendung in der Waffen-SS habe Krügel mehrfach nach dem Krieg in Fragebögen Auskunft erteilt. Die zugehörigen Unterlagen seien spätestens nach der Wiedervereinigung 1990 frei zugänglich gewesen.