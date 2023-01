Sportgeschäftsführer Otmar Schork betonte: "Wir freuen uns, dass Luc sich für uns entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass er für uns eine Verstärkung sein wird und wir im Torabschluss eine höhere Effektivität erhalten werden." Cheftrainer Christian Titz verwies in dem Zuge auch auf die bereits in der Vergangenheit nachgewiesenen "Qualitäten". Castaignos stand bis Sommer 2022 bei OFI Kreta in der ersten Liga Griechenlands in Lohn und Brot. Im Verlauf seiner Karriere war er zudem unter anderen für Inter Mailand, Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon aktiv. In der niederländischen Eredivisie kommt er in 159 Partien für Feyernoord Rotterdam, Twente Enschede und Vitesse Arnheim auf 54 Tore.