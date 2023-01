In der sehr umkämpften Partie mit wenigen Torraumszenen brachte Mateusz Bartolewski die Polen nach einer Ecke per Kopf in Führung. Die Magdeburger selbst ließen ihre Möglichkeiten liegen, Condé und Atik brachten den Ball aussichtsreich nicht unter. In der Pause wechselt Trainer Christian Titz komplett durch. Nach dem Wechsel nutzte Lubin einen Fehler im Magdeburger Aufbauspiel, Tomasz Pienko markierte das 2:0. Nach Atiks Anschluss versuchte der Zweitligist noch einmal den Druck zu erhöhen, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. Am Freitag steht für die Magdeburger ab 13:30 Uhr das nächste Testspiel an, diesmal gegen den ungarischen Vertreter MTK Budapest.