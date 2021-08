Zweitligist Erzgebirge Aue hat den neunten Neuzugang in diesem Sommer verpflichtet. Babacar Gueye soll den nach den Abgängen von Florian Krüger und Pascal Testroet verwaisten Angriff beleben. Der 26-jährige Mittelstürmer unterschrieb bei den Veilchen einen Zweijahresvertrag bis 2023.

Babacar Gueye im Trikot des Karlsruher SC. Bildrechte: IMAGO / Eibner

"Wir wollten unsere Offensive ganz gezielt verstärken. Und das ist uns mit der Verpflichtung von Babacar Gueye gelungen. Ich bin froh, dass er sich für unseren Verein entschieden hat", sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt.



Cheftrainer Aliaksei Shpileuski betonte: "Babacar passt absolut in unser sportliches Profil. Er besitzt für einen Mittelstürmer echt Gardemaß und wird unsere Offensive gerade mit seiner körperlichen Präsenz, Dynamik und Wucht noch variabler aufstellen." Gueye habe auch "andere Optionen gehabt", so Shpileuski, "entschied sich aber bewusst für uns, weil er weiter in einer der stärksten und besten Ligen spielen möchte."