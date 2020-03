Leonhardt gehe es darum, schnellstmöglich den Verbleib in der 2. Bundesliga zu sichern. Ein Abstieg hätte durch geringere TV-Einnahmen schwere Folgen. Zuletzt spielte der Kumpelverein 2015/16 in der 3. Liga, davor von 2008 bis 2010. Der 61-Jährige beschrieb: "Du steigst vom ICE in einen Güterzug um. Ich müsste einige Leute aus dem Verein sofort entlassen." Der Abstieg sei wie eine Seuche - und das könne bis zur Insolvenz führen. Das sehe man in Erfurt oder Chemnitz. Leonhardt sagte: "Die Dritte Liga wäre eine Katastrophe. Das würde Einschnitte bedeuten, die kann ich gar nicht in der Zeitung äußern, da würden einige Angst kriegen. Und dennoch würde ich mich der Aufgabe stellen, da verschwinde ich nicht einfach von der Kommandobrücke." Die nächsten Spiele bestreitete Aue in Dresden, gegen Sandhausen und in Nürnberg.

2016 kehrte Aue nach einem Jahr in der 3. Liga in die 2. Bundesliga zurück Bildrechte: IMAGO