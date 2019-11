Bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue werden Nägel mit Köpfen gemacht. Am Donnerstag vermeldeten die Veilchen die nächste Vertragsverlängerung. Mittelfeld-Ass Tom Baumgart bindet sich an die Erzgebirger bis 2023. Sein aktueller Vertrag wäre 2021 ausgelaufen. "Ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin froh verkünden zu dürfen, dass ich meinen aktuellen Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert habe. Ich bin froh und freue mich auf die kommenden Jahre mit euch“, teilte Baumgart via Twitter mit. Was auch Cheftrainer Dirk Schuster freut: "Tom ist ein sehr talentierter und bodenständiger Junge aus der Region, der noch viel vor sich hat.“