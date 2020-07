So wirklich etwas zu feiern gab es für die ostdeutschen Traditionsklubs in der Saison 2019/20 nicht: Dynamo Dresden musste nach einem mehr als unglücklichen Re-Start den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Auch der Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena konnten die Klasse nicht halten und müssen im nächsten Jahr mit der Regionalliga vorliebnehmen. Gleiches gilt für den 1. FC Lok Leipzig nach dem verpassten Aufstieg in den Unterbau. Und auch dem FC Hansa Rostock gelang trotz guter Auftritte nicht die langersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga.