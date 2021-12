Klarheit über die Infektionslage soll die daraufhin durchgeführte PCR-Testreihe bringen. Die Ergebnisse sind spätestens am morgigen Dienstag zu erwarten.



In diesem Zuge dürfte auch mit Erkenntnissen zu rechnen sein, ob die Situation Auswirkungen auf die letzten Partie des Jahres hat – das Heimspiel am kommenden Samstag (18. Dezember) gegen den 1. FC Nürnberg. Der Verein selbst hat sich bis dato noch nicht geäußert.