Nach mehreren auffälligen Schnelltests am Tag nach der unglücklichen Derby-Niederlage gegen Dynamo Dresden (0:1) wurde noch am Montag PCR-Tests durchgeführt, diese brachten laut Verein "bezüglich des Spielerkaders ein durchweg negatives Ergebnis". Einzig Dotchev war positiv getestet worden. Der 56-Jährige sei gegen das Corona-Virus geimpft, habe keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte Aue mit.